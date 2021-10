Hanna Karoline Taaramäe: naudin rattaga sõitmist, võidud on lihtsalt boonus

Edu saladuseks peab Taaramäe järjepidevust ning temposõitudel iseenda tundmist. Suures pildis naudib endine juunioride klassi temposõidu Eesti meister nüüd lihtsalt rattaga sõitmist ning kõik muu on lihtsalt boonuseks.

Kas seadsid enne hooaja algust üheks eesmärgiks Filter Temposarja üldvõidu?

Ei, kindlasti mitte. Ma ei osanud sellisest asjast üldse unistadagi. Võistlesin ja treenisin järjepidevalt viimati 12 aastat tagasi ning 2021. aasta hooajaks valmistumist alustasin alles eelmise aasta oktoobris, mistõttu mul ei olnud õrna aimugi, missugune on mu treenituse tase kevadeks ning kuidas mul võib minna võistlustel. Filter Temposarja etapivõidud ja üldvõit oli minu jaoks suurepärane come back rattasporti pärast väga pikka pausi.

Mis üldvõidu sulle tõi, mis on sinu edu saladus?

Edu saladus on järjepidevus. Ma treenin nädalas viis kuni seitse tundi. Seda ei ole palju, kuid nädalas neli kuni viis korda rattaga sõita on üheks edukuse aluseks.

Võitsid kuuest etapist kaks. Kuidas etappide lõikes ise tulemustega rahule jäid?

Olin ja olen realist ning jäin alati ka nende etappide tulemustega rahule, kus nii hästi ei läinud. Teadsin, et nendele kehvema tulemusega etappidele eelnes pingeline eksamiperiood ja lõputöö kirjutamine, mistõttu murdis vaimne väsimus mu mitu korda nädalas diivanile pikali ja rattasõit ei olnud minu jaoks sel hetkel prioriteediks.

Milline etapp ja rada sinu lemmik on? Milline nii väga ei meeldi?

Kõik etapid olid minu jaoks huvitavad, sest nendele Harjumaa teedele tartumaalane niisama ei satu. Meeldisid enim ehk esimene ja viimane etapp. Samuti ka Viimsi etapp oma hea teekatte tõttu. Aruküla etappi ma meeleldi ei meenuta, sest olin juba stardis läbi külmunud ning kogu sõit oli üks suur kannatamine, võitlus tuule ja külmaga.

Temposõit on maksimaalne kannatamine, aga siiski - milline seik sulle sellest sarjast kõige eredamalt meelde jääb?

Kumna etapp, kus võidutsesin, jääb mulle meelde tõsise kannatamisena. Ilm oli minule sobiv – väga soe ja päike paistis, kuid alates viiendast kilomeetrist tundsin, et täna ei ole minu päev. Pärast pööret pidasin endaga sisemist vestlust ja võitlust. Üks osa minust tahtis alla anda ja lihtsalt finišisse kerida, teine osa minust hoidis võitlejavaimu kõrgel. Sõitsin kuidagi finišisse ja üllatus oli suur, kui sain teada, et võitsin etapi. Samuti jääb eredalt meelde paarissõit Reinuga. Üks asi on sõita koos trennis, teine asi aga koos võistelda maksimaalset pingutust tehes. Meie koostöö oli suurepärane ning loodan, et mul on võimalus kunagi jälle Reinuga paarissõitu sõita.

Millele temposõidu juures kõige enam tähelepanu peab pöörama?

Temposõit on väga spetsiifiline ala. Kiireks ja mugavaks teeb sõidu muidugi hea varustus ning võimalikult aero positsioon rattal, kuid vähem oluline ei ole iseenda tundmine. Eduka temposõidu tagab oma jõu ühtlaselt jaotamine terve distantsi peale. Minul tuleb see väga hästi välja, sest tean täpselt oma võimeid ning ma ei punni distantsi esimesel poolel kunagi üle.

Kui suure osa päevast võtab sinu jaoks rattasport?

Treenin nädalas peamiselt viis kuni seitse tundi, seega on trenni kestvus enamasti poolteist tundi päevas. Tulemusi arvesse võttes on see maht mulle sobiv. Naudin lihtsalt rattasõitu ja kõik muu sellega kaasnev on suureks boonuseks

Millised on sinu 2022. aasta hooaja plaanid?

Kindlasti osalen 2022. aastal taas Filter Temposarjal. Esimene hooaeg läks ootamatult edukalt, seega on hammas verel. Mulle meeldib väga Filter Temposarja ülesehitus ja korraldus.