Eesti Uisuliidu president: loodame, et kõik lõpeb hästi

Aasia, Ameerika, Okeaania ja Aafrika tippiluuisutajatele mõeldud Nelja kontinendi meistrivõistlused toimuvad 1999. aastast. Esmakordselt jagatakse medalid aga Euroopas. Võistlus toimub vahetult enne olümpiamänge 19.-23. jaanuarini Tallinnas

"See on täiesti erakorraline ja see on tohutu pretsedent ja seda ei ole varem olnud, aga eks niisuguseks on olukord praegu kujunenud koroonapandeemia tõttu mujal maailmas ja me ei tea ju ka tegelikult, mis siin meid ootab, et oleme valmis tegema koostööd terviseametiga," sõnas Eesti Uisuliidu president Maire Arm.

12.-16. jaanuarini Euroopa meistrivõistlusi võõrustav Eesti Uisuliit võttis Rahvusvahelise Uisuliidu toel enda kanda ka Nelja kontinendi meistrivõistluste korraldusõiguse, sest Hiina koroonaviiruse tõttu turniirist loobus ja teisi tugevaid variante ei tekkinud.

"Muidugi see paneb meile kui korraldajatele topelt pinged ja tohutu vastutuse. Aga kuna meil on see kogemus, valmidus, siis toetume sellele, kasutame neid võimalusi ja loodame, et kõik lõpeb hästi," ütles Arm.

Mõlema tiitlivõistluse rahvusvahelise telepildi tootab Eesti Rahvusringhääling ja ülekandeid näeb ETV ekraanidel.

Euroopa meistrivõistlusteks on oodata siin 35 riiki ja kuskil 190 sportlast. Neli kontinenti on natukene väiksem, mahult aga mitte tähtsuselt. Sinna on oodata 12-14 riiki ja kusagil 100 sportlast."

EM-i piletid on publikule juba ka müügis.