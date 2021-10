Jetisõidu kahekordne maailmameister Reinaas: MM-tiitlid on tehtud töö tasu

Eelnevalt juunioride konkurentsis jetisõidus neli MM-kulda võitnud Mattias Reinaas avas nüüd kuldade arve ka meeste seas. Detsembris 17-aastaseks saav Kohila sportlane võitis püstise asendiga jetidel kihutades Itaalias maailmameistritiitli SKI GP3 ja ka SKI GP2 klassis, milles oli eelnevalt tulnud ka Euroopa meistriks.

"Meie selle aasta ettevalmistus hakkas eelmise aasta lõpus juba nii masinate ettevalmistamisega kui füüsilisega. Kõik selle töö ja vaeva tasu on siis sellest aastast kaks maailmameistritiitlit ja ka Euroopa meistritiitel," ütles Reinaas.

Eesti talendid tegid Itaalias meeste seas puhta töö ja tõid kokku koju neli MM-kulda. Istuva asendiga jettidel sõites võitis kahes klassis (Runabout4 ja Runabout 2) maailmameistritiitli Karksi-Nuiast pärit 18-aastane Mattias Siimann, kes sai sel suvel ka EM-l ühe kulla ja pronksi.

"Meil Mattiasega on mõlemal kümme aastat kogemust. Võistlesime kunagi koos ja oleme lihtsalt nii kõvasti oma tehnikat arendanud ja võistelnud nii kaua. Uued võistlejad tulevad peale ja seal on hästi kõvad võistlejad, kes on juba aastaid võistelnud, aga ilmselt meil on siis olnud tugevam rutiin tegeleda iseendaga enne võistluseid ja siis oleme saanud lihtsalt selle edu nende aastatega, mis me oleme siin treeninud," ütles Siimann.