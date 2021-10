Rumeenia jalgpallurid aitavad hüljatud koeri, kolmele on juba uus kodu leitud

Rumeenias on palju omaniketa koeri ja varjupaigad pungil täis. Seetõttu alustati sotsiaalse kampaaniaga "Täida tühimik oma elus", kus kõrgliiga jalgpallurid saabuvad mängude eel areenile neljajalgsete saatel.

"Me loodame inimesi motiveerida läbi selle, et inimesed näevad koeri mängijate süles ja tahaksid neid seejärel adopteerida," lausus kohaliku loomakaitseseltsi nõunik Anca Florea meedia vahendusel.

"Praeguseks on mängudele kaasatud 18 koera ning neist kolm on adopteeritud ja veel kolme vastu on tuntud huvi. Me loodame, et adopteerimisprotsess jõuab ka nendega lõpule."

Rumeenia kõrgliiga kohtumises Academica Clinceni ja FC Botosani vahel tulid mängijad väljakule kutsikatega, kellele olid lisatud sallid ja nimemärgid, et huvilistel oleks neid varjupaikade kodulehekülgedel lihtsam leida.

Ka Academica võistkonna austerlasest kaitsemängija Marcel Holzmann kaalub koera võtmist. "Mul on kaks kassi ja sellest võib tulla probleem, kui ma võtan ühe koera, aga ma tahaksin," lausus ta.

Kampaania, mille raames võetakse igale mängule kuus koera, on peamiselt mõeldud Rumeenia siseturule, aga võimalik on ka rahvusvaheline adopteerimine.