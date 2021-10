Villarreal tugevneb tuntud äärekaitsjaga

28-aastane jalgpallur lisab kevadel Euroopa liiga võitnud meeskonnale võimsust, tugevust, kiirust ja oskust abistada kaaslasi rünnakul.

Aastaid Prantsusmaa liigas veetnud Aurier mängis kolm hooaega ka Pariisi Saint-Germaini ridades, aga liitus 2017. aastal Tottenham Hotspuriga ja jõudis 2019. aastal Meistrite liiga finaali. Tänavu suvel lahkus ta sealt vastastikusel kokkuleppel.

Aurier on pidanud Elevandiluuranniku koondises 70 kohtumist ja kannab rahvuskoondises ka kaptenipaela. Enne Villarreali särgi selga tõmbamist ootavad teda kaks MM-valikmängu Malawiga.

Villarreal on alustanud Hispaania kõrgliigas omapäraselt - meeskond pole kaotanud esimesest seitsmest kohtumist ainsatki, aga kuna võidetud on ka vaid kaks, siis see annab liigatabelis vaid 11. koha.

Meistrite liiga alagrupiturniiril tehti kõigepealt kodus 2:2 viik Bergamo Atalantaga. Viik oli lähedal ka võõrsil Manchester Unitedi vastu, aga Cristiano Ronaldo viimase minuti värav tõi siiski 2:1 võidu kodumeeskonnale.