Rait Ratasepp startis 60 päeva kestvale triatlonikatsumusele

Fuerteventura soe, aga samas tuuliselt karm kliima, tõusumeetrite poolest rikas maastik ja rahulik liiklus on Ratasepale tuttavad juba varasematest iseendale korraldatud katsumustest – 20- ja 40-kordsed ultratriatlonid, mille finišiajad olid vastavalt 2018. aastal 238:52.34 ja 2019. aastal 444:21.35.

Kui varasematel aastatel andis Ratasepp nädal aega kestnud autoreisist taastumiseks ja kuuma kliimaga kohanemiseks oma kehale aega vaid viis päeva, siis sel korral talitas ta teisiti. "Tulin Kanaaridele kolm nädalat varem kahel põhjusel," sõnas ta pressiteate vahendusel. "Esiteks, et jääks piisavalt aega taastumiseks ja teiseks, et saaksin enne katsumust korralikult treenida ja keha pikkadeks päevadeks ette valmistada. Seeläbi loodan, et katsumuse esimesed päevad tulevad lihtsamalt kui varasemalt."

Ratasepa esimene ja kõige olulisem eesmärk on jõuda finišisse. "Kuna aga alates 41. päevast olen varasemalt läbitud distantsist kaugemale jõudnud, siis vaimu ja fookuse erksana hoidmiseks proovin esimesed 40 päeva läbida kiiremini kui 2019. aastal," lisas ta.

"Ajalistest eesmärkidest püüan ühe täispika triatloni läbimise keskmist aega alla 11 tunni, mis tähendab lõpuaega alla 660 tunni. Sarnaselt 20- ja 40-kordsele ultratriatlonile tahan katsumuse sees kõik 60 maratoni joosta alla nelja tunni. Kindlasti tuleb raskeid hetki ja päevi palju, kuid suurt heameelt valmistaks, kui enamiku aega saaksin suuremate muredeta sportida."

Rataseppa abistab nende 60 päeva jooksul enam kui 50 inimest.