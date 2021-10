Gerd Kanter jätkab Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juhina

Suvealade sportlastest pääsesid sportlaskomisjoni lisaks Kanterile kergejõustiklane Blanka Vlasic (Horvaatia), triatleet Alistair Brownlee (Suurbritannia), purjetaja Pavlos Kagialis (Kreeka), vibulaskja Alexandra Longova (Slovakkia), taekwondo sportlane Gwladys Epangue (Prantsusmaa), vahendab Eesti Kergejõustikuliidu kodulehekülg.

Talialadelt osutusid valituks iluuisutaja Jonathan Guerreiro (Venemaa) ja lühirajauisutaja Viktor Knoch (Ungari).

Kanter, kes on ka Eesti Olümpiakomitee sportlaskomisjoni esimees, märkis oma ettekandes, et jätkuvalt on vaja tõsta sportlaste teadlikkust sportlaskomisjoni tööst.

"Tahame, et kõigi Euroopa olümpiasportlasteni jõuaks teadmine, et sportlaskomisjon tegutseb, et igal sportlasel on võimalus oma mõtteid ja seisukohti avaldada ning et nendel mõtetel ja seisukohtadel on sportlaskomisjoni kaudu kandepind," lausus ta.