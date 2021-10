MotoGP: Marquez võttis hooaja teise võidu, Quartararo lõpetas teisena

Kuuekordne maailmameister Marquez juhtis sõitu kogu võistluse ning võitis seitsmendat korda Austinis toimuva etapi. MotoGP sarja üldliider prantslane Fabio Quartararo jäi teiseks ning kolmanda koha pälvis sarja üldarvestuses teist kohta hoidev itaallane Francesco Bagnaia.

Ühtlasi suurendas 22-aastane Quartararo oma võimalusi, et võita karjääri esimene maailmameistritiitel. Enne viimast kolme etappi on MotoGP sarja üldliidril Quartararol 254 punkti, teisel kohal olev Francesco Bagnaia on kogunud 202 punkti.

Kolme nädala pärast toimub järgmine MotoGP etapp Itaalias, Misano ringrajal. Fabio Quartararo kindlustab võidu korral oma karjääri esimese maailmameistritiitli.