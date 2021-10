Norra esireket võitis sel aasta juba viienda turniiri

"See on lahe asi, mida öelda, aga Medvedevi ja Djokovici tiitlid on suuremad ja mul poleks nendega vahetamise vastu midagi, aga tõesti oleks hea lõpetada see aasta kõige rohkemate tiitlitega," ütles Ruud.

Enne San Diegot ei olnud Ruud kordagi jõudnud kõva kattega väljakul finaali. Finaali jõudmiseks alistas 22-aastane Ruud Andy Murray, Lorenzo Sonego ja maailma kolmanda reketi Grigori Dimitrovi. Ruud on tänavusel hooajal võitnud kõik viis finaali, kus ta on mänginud.

"Ma olen üritanud finaalides mängida väga hästi ja mõelda, et kas nüüd või mitte kunagi," ütles Ruud.

Sofias toimunud tenniseturniiril võidutses teist aastat järjest 20-aastane Itaalia tennisist Jannik Sinner, kes alistas finaalis 6:3, 6:4 teise asetusega prantslase Gael Monfilsi.

"Tase oli täna kõrge, me mängisime pikki palle ja see oli füüsiliselt raske. Ma olen õnnelik, et võitsin ja ma mängisin finaalis oma parimat tennist," ütles Sinner.