U-17 koondise peatreener: tulemused on kompliment klubitreeneritele

Koduse EM-valiksarja avamängus võitis Eesti neidude jalgpallikoondis A.Le Coq Arenal lausa 10:0 ülekaaluga Moldova koondise. Nii sündis ka Eesti koondiste läbi aegade suurim võit nii noorte kui täiskasvanute arvestuses. Koondise peatreeneri Aleksandra Ševoldaja sõnul näitas tulemus head tööd, mida klubides on noortega nende ambitsioonikad ja nõudlikud treenerid teinud.

"See ongi kompliment Tammekasse Sirje Roopsile, Tabasalusse Martin Tšegodajevile ja Sakusse [Hanna-Lisa] Kuslapile ja paljudele teistele, kes on nende noorte tüdrukutega väga head tööd teinud," kiitis koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva ERR-ile.

Ka teises valikmängus näitasid Eesti U-17 neiud väga ägedat minekut ja suurt rünnakuisu. Põhja-Makedoonia alistati 5:0 skooriga. Kaks väravat lõi 16-aastane Anette Salei, kes oli eelnevalt löönud Moldova vastu kolm väravat. Selles koondises jagub mängijaid, kes võiks jõuda tulevikus profitasandile.

"Praegu ongi Eestis 2004-2007 need aastaarvud, kus on mängijaid väga-väga palju ja väga hea kvaliteediga, kellega on tehtud head tööd," lausus Ševoldajeva.

"Millest sõltub, kas nad jõuavad või ei jõua? Palju nad vaeva näevad ja ise tahavad. Kui palju on toetust klubidelt ja jalgpalliliidult, et jõuda sellele tasemele, kus saame kutsuda neid tüdrukuid profisportlasteks."

EM-valikturniiri viimasel päeval jäädi pühapäeval tugevas matsis kõige napimalt 0:1 alla Ukrainale, kes võitis alagrupi täiseduga ja kerkis A-liigasse. Eesti noored olid teised ja jätkavad kevadel mänge B-liigas mänge. Põhja-Makedoonia oli ühe võiduga kolmas ja nulli peale jäänud Moldova neljas.