MM-pronks Jäätma olümpiavibule ei mõtle: plokkvibu on palju huvitavam

Ainulaadse saavutusega Eesti vibuspordis sai 20-aastane Jäätma hakkama eelmisel nädalavahetusel, kui MM-võistlustel USA-s Yanktonis lõpetas tasavägise pronksimatši tabamusega kümnesse ning võitis esimese Eesti vibulaskurina sel tasemel individuaalse medali. Poolteist kuud varem võidetud juunioride maailmameistri tiitel andis kõvasti enesekindlust.

"Lootsin vähemalt saada top viite, aga ma ületasin veel ennast, selles suhtes on hea. Ma tulin peale Poola MM-i sinna väga kindlalt peale ja oli kohe näha, et teised laskjad ei olnud nii kindlad kui mina ja tänu sellele ma arvan, ma suutsingi neid võita," lausus Jäätma ERR-ile.

"See täiskasvanute MM pronks on minu jaoks kõige tähtsam, sellepärast et see näitab ja annab mulle kindlust, et suudan maailmaklassiga võistelda," jätkas Jäätma. "Mina olen seda teinud 14 aastat, alustasin kuueaastaselt. Kui sa ikka tippu tahad jõuda, siis pead põhimõtteliselt kõik oma ülejäänud hobid ja asjad kõrvale jätma ja ainult keskenduma vibulaskmisele."

Plokkvibu populaarsus maailmas pole palju väiksem, kui võrrelda olümpiakavva kuuluva sportvibuga. Konkurents on tihe ja alates aastast 1995, kui plokkvibu maailmameistrivõistluste programmi lisandus, pole ühelgi mehel õnnestunud võita kahte individuaalset MM-tiitlit.

Tänavugi langesid mitmed favoriidid välja juba esimestes duellides. Uus maailmameister austerlane Nico Wiener võitis finaalis praegust maailma edetabeli esinumbrit hollandlast Mike Schloesserit.

Värskes edetabelis 41. kohalt 15-ndaks tõusnud Robin Jäätma võitis aga pronksimatšis edetabeli number kahte taanlast Mathias Fullertoni. Ehkki olümpialootust vähemalt lähitulevikus plokkvibulaskuritel pole, siis alavahetusele MM-võistluste pronksimees enam ei mõtle.

"See võtaks jälle nii kaua aega. Kui ma juba plokiga olen päris kõrgel tasemel, siis ma peaksin uuesti hakkama kõike seda tööd uuesti tegema, et sinna tasemele jõuda. Ja kunagi ei tea, võib-olla sportvibu ei tööta mul. Siis ma lihtsalt raiskan aega sellega," põhjendas Jäätma.

"Minu arvamus on see, et plokkvibu on palju huvitavam kui sportvibu. Ma isegi ei näe põhjust, miks ma peaksin laskma seda, kui mulle meeldib plokkvibu nii palju rohkem."