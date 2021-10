Sander Post: võrdsete võistkondade mäng, pisiasjad lugesid

Jalgpalli Premium liiga kohtumises laupäeval võõrsil FC Kuressaarele kaotanud Viljandi JK Tuleviku peatreeneri Sander Posti sõnul oli tegemist tasavägise heitlusega, kus said määravaks detailid.

65. minutil viis Mattias Männilaan kodumeeskonna 1:0 juhtima. Mõni minut varem oli Tuleviku mängumees Ganiu Ogungbe teeninud punase kaardi.

"Võitluslik võrdsete võistkondade mäng. Pisiasjad lugesid," lausus Post intervjuus ERR-ile. "Meie kahjuks punane kaart ja sinna otsa kiirelt 0:1 värav. Oli keeruline, aga eks meil olid ka omad momendid. Ma arvasin, et mängisime teisel poolajal päris hästi."

Mida sellest mängust kaasa võtta? "Eks tuleb viimased mängud ära mängida. Võitlesime... ja täna tuli kaotus. Keskendume järgmisele mängule ja loodame sealt punkte saada."

Mängu parimaks valiti Kuressaare pallur Otto-Robert Lipp. "Mäng oli minu jaoks päris raske. Lõpuks olid jalad täiesti krampis," lausus ta. "Aga muidu saab rahule jääda, et panin kõik välja ja meeskond pani kõik välja. Tundub, et teenisime võidu ära."

Meeskonnal on teoreeriliselt võimalik liigatabelis veel kuuendat kohta püüda. "Lubada ei saa midagi, aga teeme selle nimel kõvasti tööd ja see on meie eesmärk küll," sõnas Lipp.