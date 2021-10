Selgusid kardispordi Eesti meistrid

Klassis OK oli finaalis juhtimas Markus Kajak, kes KZ2-klassis ei pidanud enam rajale tulema, sest kuld oli käes. Klassis OK olid tema konkurentideks Ruben Volt, Carmen Kraav, Robin Särg ja Joosep Planken. Viimastel ringidel selgus aga taas tõsiasi, et võidusõit lõppeb alles ruudulise lipuga. Kaks ringi enne finišit oli Markus Kajaki kart raja ääres.

"Markusega juhtus sama asi, mis mul hommikul trennis, ütleme nii, et Markus oli täna seda võitu väärt," ütles võitja Ruben Volt.

Kui punktid kokku löödi sai selgeks, et Eesti meister on ikkagi Markus Kajak, kes esindab Eestit OK klassi maailmameistrivõistlustel Hispaanias.

"Kindlasti proovin endast parima anda ja teha paremini, kui eelmine aasta, kus katkestasin. Sean eesmärgiks poodiumi," ütles Kajak.

Laupäeval võidutsesid veel Siim Leedmaa, Damir Mingazov, Rasmus Teller, Andri Tšikin ja Konrad Karjus.

Kuu lõpus toimuvatele maailmameistrivõistlustele sõidavad Markus Kajak, Robin Särg ja Carmen Kraav.