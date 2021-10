TÄNA OTSE | Heas hoos Kuressaare võõrustab Viljandit

Premium liigas lähevad pühapäeval Saaremaal vastamisi FC Kuressaare ja Viljandi Tulevik. Otseülekanne algab ETV2-s kell 14.50. Ülekannet kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marko Lelov, stuudios on Debora Saarnak.

FC Kuressaare on tänavu üllatanud mitte ainult võitudega FC Flora ja Nõmme Kalju üle, aga näidanud ennast heast küljest ka tabeli keskmike sekka kuuluvate meeskondade vastu. Viimasest viiest liigamängust on Kuressaare võitnud kolm. Kohtumistes Viljandi Tulevikuga on tänavu korra võidetud ning korra kaotatud.

Kuressaare on 24 mänguga teeninud liigatabelisse 24 punkti ning asub hetkel seitsmendal kohal. Kuressaare on teeninud viimase kuue liigamänguga rohkem punkte (13) kui varasema 18 liigamänguga.

Tulevik on 25 mängus kogunud samuti 24 punkti ning asub hetkel kaheksandal kohal. Tulevik on hetkel meistriliigas kaotanud seitse võõrsilmängu järjest.