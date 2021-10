OTSEBLOGI | Mida suudab teise kohaga leppinud Tänak punktikatsel?

Laupäevane võistluspäev:

Kuigi Hyundai alustas Craig Breeni ja Ott Tänaku näol laupäeva kaksikjuhtimisega, näitas Elfyn Evans (Toyota) hommikul suurepärast tempot, võitis kõik neli hoolduspausile eelnenud katset ja kerkis uueks liidriks.

Lõunapausile minnes kaotas Breen waleslasele 5,6 ja Tänak 9,7 sekundit. Neljandal kohal olnud Kalle Rovanperä minetas hommikupooliku viimasel katsel oma Toyota üle kontrolli ja sõitis tee ääres seisnud kruusahunnikusse, mille järel pidi ta päeva lõppenuks kuulutama. Katkestas ka sõiduvea teinud Takamoto Katsuta.

Hoolduspausilt naastes oli teedel pidamine parem, mistõttu tundis Tänak end kindlamalt ning võitis kolm katset järjest. Evans vastas eelviimase katse võiduga, misjärel läks päeva viimane katsevõit kahe kange vahel jagamisele. Breen langes pärastlõunal paraku ansamblist välja ning kaotab kolmandana Evansile 19,5 sekundit.

Hästi ei lõppenud laupäev ka Thierry Neuville'i jaoks, kes jäi kümme kilomeetrit pärast päeva eelviimase katse algust raja kõrvale seisma ning pidi katkestama. Hiljem sõnas belglane, et maandus ühelt hüppelt kehvasti ja selle tagajärjel ütles üles mootori jahutussüsteem.

Soome MM-ralli seis laupäevase võistluspäeva järel Autor/allikas: EWRC-results.com/Kuvatõmmis

Reedene võistluspäev:

Reede hommikul sõideti esmalt testikatse, kus Tänak edestas Breeni 0,3 sekundiga. Hyundai paar jätkas heas hoos ka hiljem, kui mõlemad teenisid avapäeval kaks katsevõitu.

Tänak tõusis teise katse järel ralli liidriks ja püsis esikohal päeva viimase katseni, mis sõideti õhtupimeduses. Rasked tingimused tegid järjestuses korrektuure: Breen tõusis Tänaku ette liidriks, katsevõidu teeninud Elfyn Evans kolmandaks ning head tempot näidanud Esapekka Lappi kindlustas reedel 21. sünnipäeva tähistanud Kalle Rovanperä ees neljandat kohta.

Georg Linnamäe (+5.15,0) lõpetas avapäeva kokkuvõttes 21. kohal, Raul Jeets (+5.46,1) on 23. Päeva viimase katse eel 15. kohal olnud Egon Kaur jäi aga pärast starti kraavi kinni ja kaotas kümme minutit.

Enne rallit:

Traditsiooniliselt kiireimat MM-kalendrisse kuuluvat rallit alustab favoriidina reedel oma 21. sünnipäeva tähistav Kalle Rovanperä. Kohaliku publiku lemmik on viimasest kolmest rallist võitnud kaks ja loodab kahtlemata esmakordselt võidutseda ka koduradadel.

"WRC masinaga Soome rallil sõitmine on mu senise karjääri üks lahedamaid hetki," rääkis Rovanperä intervjuus MM-sarja kodulehele. "Koduralli on alati eriline ja Soome ralli veel eriti. Seal on võimalik tunda õiget atmosfääri."

Seekord sõidetakse Kesk-Soome metsade ja järvede vahel tavapärasest ajast kaks kuud hiljem. Temperatuurid on madalamad ja teed võivad olla libedamad, mis muudab kiire ralli sõitjatele väga keeruliseks. "Kui on vihmane ja mudane, on tingimused väga rasked," selgitas Rovanperä ralli eel.

Viimased kaks korda on Soomes triumfeerinud Ott Tänak (Hyundai). "Me pingutame kõvasti, aga me ei ole favoriidid. Me teame, mis seisus me oleme. Toyotad on soosikud ning meil saab väga raske olema, et neid võita, aga me teeme selle neile võimalikult raskeks," sõnas Tänak nädala keskel DirtFishile antud intervjuus.

"Teed on niisked ja hea pidamisega ning autos on mõnusalt jahe, see on ideaalne ilm rallispordiks. Skandinaavias on sel aastaajal teed tavaliselt hommikuti niiskemad, mis muudab kõigi jaoks tingimused võrdsemaks. Esimesena startida ei ole väga erinev. Kindlasti ei ole olukord selline nagu suvel, kus esimestel on teepinnas lahtisem," lisas eestlane.

Lisaks Tänakule ja tema kaardilugejale Martin Järveojale on Soomes stardis veel kolm Eesti ekipaaži: WRC2 klassis Georg Linnamäe - James Morgan ja WRC3 klassis Egon Kaur - Silver Simm ning Raul Jeets - Andrus Toom.

Soome MM-ralli ajakava:

Reede

SS1 Harju 1 (2,31 km), kell 13.38

SS2 Ässämäki 1 (12,31 km) 14.36

SS3 Sahloinen - Moksi 1 (21,37 km) 15.26

SS4 Ässämäki 2 (12,31 km) 17.08

SS5 Sahloinen - Moksi 2 (21,37 km) 17.58

SS6 Oittila (19,75 km) 19.00

Laupäev

SS7 Kakaristo-Hassi 1 (18,17 km) 8.16

SS8 Päijälä 1 (22,61 km) 9.14

SS9 Arvaja 1 (13,49 km) 10.38

SS10 Patajoki 1 (20,55 km) 11.28

Hoolduspaus

SS11 Kakaristo-Hassi 2 (18,17 km) 15.16

SS12 Päijälä 2 (22,61 km) 16.14

SS13 Arvaja 2 (13,49 km) 17.38

SS14 Patajoki 2 (20,55 km) 18.28

SS15 Harju 2 (2,31 km) 20.00

Pühapäev

SS16 Laukaa 1 (11,75 km) 8.35

SS17 Ruuhimäki 1 (11,12 km) 9.38

SS18 Laukaa 2 (11,75 km) 11.01

SS19 Ruuhimäki 2 (punktikatse, 11,12 km) 13.18