Pingelise Torino derbi võitis Juventus

Sama linna meeskondade derbi võitis Juventus, kes alistas Torino FC tulemusega 1:0. Kohtumise ainsa värava lõi suvel Juventusega liitunud Manuel Locatelli, kes sai jala valgeks 86. minutil.

Pärast kesist hooaja algust on Juventus nüüd võitnud neli järjestikkust kohtumist ning tõusis Serie A tabelis üheteistkümne punktiga kaheksandale kohale. Torino FC-l on kirjas kaheksa punkti ja hoiab Serie A-s kümnendat kohta.

Laupäeva päeval peetud Serie A kohtumises alistas liiga uustulnuk Salernitana 1:0 tulemusega Genoa. Kohtumise ainsa värava lõi Salernitana eest Bosnia ja Hertsegoviina koondislane Milan Duric.