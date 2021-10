Eesti U-21 jalgpallikoondis kohtub EM-valiksarjas Austria ja Norraga

U-21 jalgpalli noortekoondis koguneb esmaspäeval, 4. oktoobril.

Esimene kohtumine toimub reedel, 8. oktoobril, kui kell 20.00 on Rannastaadionil vastaseks Austria eakaaslased. Eesti ja Austria kohtumisele on võimalik osta piletid Piletilevi kaudu või jälgida kohtumist otsepildis Soccernet.ee vahendusel.

Teisipäeval, 12. oktoobril, ootab võõrsil ees kohtumine Norra eakaaslastega. Mäng algab Eesti aja järgi kell 17.00 Drammenis Marienlysti staadionil.

Eesti koondis on alagrupis pidanud kolm kohtumist, kui juunis tuli võõrsil tunnistada Austria 0:2 paremust. Septembri algul jäädi Pärnus toimunud kohtumistes 0:3 alla Soomele ja 0:5 Norrale.

Alagrupis hoiavad kahte esimest kohta Norra ja Horvaatia noortekoondised, kes on kahe mängu järel alustanud täiseduga. Austria on sama palju punkte ehk kuus punkti kogunud kolme kohtumisega. Neile järgnevad kolme punktiga Soome ja Aserbaidžaan. Eestil on punktiarve avamata.

Eesti U-21 koondise koosseis EM-valikmängudeks Austria ja Norraga:

Väravavahid

Kristen Lapa (11.02.2000) – FC Kuressaare

Karl Kruus (19.10.2001) – FC Elva

Carl Kaiser Kiidjärv (05.12.2001) – FC Nõmme United

Kaitsjad

Rasmus Saar (02.03.2000) – FC Kuressaare

Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – FC Kuressaare

Mairo Miil (15.02.2000) – FC Kuressaare

Siim Aer (22.01.2001) – Paide Linnameeskond

Kristjan Pelt (12.07.2001) – Paide Linnameeskond

Kristo Hussar (28.06.2002) – Tallinna FC Flora

Tanel Tammik (14.06.2002) – Tartu JK Tammeka

Markkus Seppik (16.04.2001) – Tallinna FC Flora

Artur Šarnin (19.07.2000) – Tallinna JK Legion

Ats Toomsalu (17.08.2002) – Tartu JK Tammeka

Poolkaitsjad ja ründajad

Kristoffer Grauberg Lepik (19.02.2001) – Akropolis IF (SWE)

Georgi Tunjov (17.04.2001) – FC Carrarese (ITA)

Daniil Petrunin (22.03.2001) – Viljandi JK Tulevik

Mattias Männilaan (08.09.2001) – FC Kuressaare

Henri Välja (04.11.2001) – Tallinna FC Flora

Markus Soomets (02.03.2000) – Tallinna FC Flora

Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Tallinna FC Flora

Mihkel Järviste (28.05.2000) – Tartu JK Tammeka

Kevor Palumets (21.11.2002) – Paide Linnameeskond

Artjom Jermatšenko (14.11.2001) – FC Kuressaare

Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Nõmme Kalju FC

Peatreener: Roman Kozhukhovskyi

Abitreenerid: Sander Post, Igor Morozov

Väravavahtide treener: Aiko Orgla

Kehalise ettevalmistuse treener: Karel Kübar

Füsioterapeudid: Martin Seeman, Kristjan Mardo

Mänedžer: Even Laanemaa