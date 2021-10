Rapla Avis Utilitas täieneb korvialuse jõuga

26-aastane ja 201 cm pikk mees mängis paari hooaja eest Serbia kõrgliigas Mladost Maxbeti meeskonna eest, kogudes keskmiselt 17,0 punkti mängus ja olles liiga paremuselt teine lauavõitleja.

"Tema tugevusteks on kindlasti töökus, palju kiitust on saanud ka tema tööeetika, mänguliselt on ta energiliselt agressiivne, ootame pikisilmi tema võitlust lauapallide eest ja usume, et ka sellel hooajal näeb Raplas võimsaid pealtpanekuid!" kirjutas Rapla ühismeedias.

Juba täna mängib Rapla meeskond Eesti-Läti liigas hooaja avakohtumise võõrsil BK Ogre vastu, aga veel ilma Tuckerita.

"Esmased sportliku tervise uuringud teostame professionaalide abiga esmaspäeval ning kui neilt antakse roheline tuli, siis on mees juba õhtusel treeningul rivis," teatas Rapla klubi Facebookis.

Tuckeri eeldatavaks debüüdiks võiks sega olla reedel, 8. oktoobril toimuv võõrsilmäng Riia VEF-i vastu.