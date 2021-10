Neljandast EM-tiitlist ilma jääv tõstja sai pika võistluskeelu

28-aastane Kostova jäi esimest korda vahele 2016. aastal 2012. aasta Londoni olümpiamängude dopinguproovi järeltestimisel. Mõlemal juhul näitas see keelatud anaboolse steroidi stanozolooli tarvitamist.

2015. aastal Houstonis kuni 58 kg kaaluvate naiste seas maailmameistriks kroonitud Kostova jaoks oli tänavu Moskvas teenitud EM-tiitel karjääri neljandaks, aga sellest jääb ta nüüd mõistagi ilma.

Kostova esindas karjääri algusaegadel kodumaad Bulgaariat, tulles sealjuures 2010. aastal Euroopa meistrivõistlustel hõbedale. Seejärel siirdus ta Aserbaidžaani lipu alla, mille tõstmisel on rikkalik dopinguajalugu.

Hiljem on selgunud, et aserid maksid Kostova ja teise Bulgaaria tõstja Valentin Hristovi eest umbes 465 000 euro suuruse summa, et nad hakkaksid esindama nende riiki.

Praeguseks 27-aastane Hristov on alates 2013. aastast saanud kolm dopingukaristust. Sealjuures jäi ta hiljem ilma 2012. aasta Londoni olümpiapronksist kuni 56 kg kaaluvate meeste seas.

Kostovale määratud kaheksa aasta pikkune võistluskeeld on üks mitmetest pikkadest karistusest, mille rahvusvahelises tõstmises dopingupuhtuse eest hoolitsev Rahvusvaheline Testimisagentuur (ITA) on hiljuti määranud.

Nii on saanud eluaegsed tõstespordis osalemise keelu Moldova arst Dorin Balmus ja Tai treener Liu Ning. Venemaad esindanud eksmaailmameister Hadžimurat Akkajev sai aga neljanda rikkumise eest 16 aasta pikkuse keelu.