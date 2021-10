Infantino: arutame, kuidas saada veel rohkem eestlasi jalgpallimänge külastama

Kolmeaastase pausi järel teistkordselt Tallinnasse saabunud Infantino tegi reedel Lilleküla staadionil koos Eesti Jalgpalli Liidu töötajatega ühispildi, märkimaks ära saabuvat meie jalgpalliliidu sajandat sünnipäeva.

Ühtlasi kohtus Infantino kiirvisiidil Eestisse vabariigi valitsuse, Tallinna linnajuhtide ja jalgpalliliidu juhtkonnaga, et arutada koostöövõimalusi jalgpalli arendamisel Eestis.

Infantino märkis, et Eestis on palju investeeritud infrastruktuuri ja nüüd võiks mõelda enam inimestele. "Me arutame, et kuidas saame julgustada veelgi rohkem eestlasi külastama ja vaatama jalgpallimänge, mängima ise jalgpalli, lausus šveitslane pressikonverentsil.

"Et kuidas saame jalgpalli tutvustada, ehkki see on kõige populaarsem spordiala siin. Aga jalgpallikultuuri kasvatamisel on võimalik palju enam ära teha. Mis on sellest kasu, kui on olemas väljak, aga keegi ei mängi?"

Infantino hinnangul väärib tunnustamist, et Eesti-sugusele põhjamaale oluliste jalgpallihallide ehitust toetatakse riiklikult.

FIFA plaanidesse korraldada edaspidi MM-finaalturniiri iga kahe aasta tagant ei saavat Infantino sõnul suhtuda aga kui lõplikesse, sest arvamusi on erinevaid ja arutelud käivad. Ja turniiri väärtus ei pea lühema tsükliga ilmtingimata vähenema.

"Vastaksin sellele Arsene Wengeri sõnadega, mis ta lausus eile - turniiri prestiiž ei sõltu mitte selle korraldamise sagedusest, vaid see sõltub mängude kvaliteedist," lausus Infantino.