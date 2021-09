Parapurjetajad võistlevad esmakordselt Hansa 303 maailmameistrivõistlustel

Kummalgi sportlastel on omad tugevad küljed: Priksi hea füüsiline ettevalmistus võimaldab tal end maksma panna tugevates tuultes, seetõttu võttis ta võidu ka viimasel meistrivõistluste sarja etapil Pirital, kus Hansa klass kutsutud klassina võistles. Peep Krusbergi spetsialiteediks on trikitavad, nõrgemad ja keskmised tuuleolud, nende abil viis ta juulikuus esikoha koju Tallinn Race'lt.

Eesti parapurjetamise koondise treeneri, kreeklase Iakovos Kikianise sõnul on konkurents MM-il väga tihe, üle 120 osalejaga suure laevastiku hulgas on palju häid purjetajaid, ka Rio paraolümpiamängude medalistid. "Meie jaoks on kõrgeks eesmärgiks jõuda laevastiku esimese poole hulka, esikolmekümnesse. Tõenäoliselt pole sõitudes prevaleerivad väga tugevad tuuled, paraklassidel oleks siis raske paati kontrollida, ennustus pakub, et ka 18-20 sõlme. Rada paikneb suhteliselt väiksel alal, sportlastele on võtmeküsimus leida koht stardiliinil, kui kõik on lähestikku. Kui liinil head kohta ei saa, siis pea võimatu on oma positsiooni sõidu jooksul parandada," selgitas Kikianis.

Võistlustel osalevad klassid: Hansa 2.3 ühepaat, Hansa 303 ühene, Hansa 303 kahene ja Liberty/ Liberty Servo kõige sügavama puudega inimestele.

20. septembri seisuga on võistlusele registreerunud 182 osalejat 23 riigist: Austraalia, Brasiilia, Tšiili, Hiina, Küpros, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Kreeka, Holland, Iirimaa, Itaalia, Filipiinid, Poola, Portugal, Hispaania, Šveits ja USA.

Võistluskomiteel on plaanis kuue võistluspäeva jooksul teha sportlastele kokku kümme sõitu.