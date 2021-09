Sebastien Ogier teeb kaasa kestvussõidu testimisel

Ringrajaautode kestvussõidu MM-sarja testisõidud toimuvad 7. novembril Bahreinis ning Ogier andis teada, et osaleb. Sealsed tulemused otsustavad, mitu autoralli MM-etappi prantslane järgmisel hooajal kaasa teeb.

Ogier plaanis karjääri lõpetada 2020. aasta lõpus, aga lükkas selle edasi, sest koroonaviiruse leviku tõttu jäi möödunud hooaeg lühikeseks.

Valitsev maailmameister võib tegelikult juba sel nädalavahetusel enda kaheksanda MM-tiitli autorallis kindlustada. Tema edu lähima jälitaja ees on 44 punkti ning MM-tiitli kindlustamiseks vajab ta vähemalt 61-punktilist edu.

Ogier on öelnud, et soovib autorallist lahkuda just kestvussõidu radadele. Kestvussõidu MM-sarjas osaleb ka Toyota.

"Idee on näha, kuidas minu esimene testisõit WEC-i autoga läheb. Nii saaks selgeks, kas mul on üldse võimalus 2022. aastal seal osaleda. Pärast seda saan teha selgemaid plaane ka autoralli MM-sarja osas," ütles Ogier ralliportaalile Dirtfish.

"Hetkel me ei tea, millal järgmise hooaja WRC-etapid toimuvad. Seega ei saa liiga palju edasise kohta rääkida," jätkas Ogier, kes võtab kindlasti osa järgmisel hooajal sõidetavast Monte Carlo MM-rallist.

Küsimusele, kas tema karjääri kohta on veel uudised, vastas Ogier, et tema unistus on sõita WEC-sarjas, aga ta on valmis ka ennast madalamates kategooriates proovile panema.

"Ma arvan, et ma olen valmis kõike proovima, et areneda. Ma ei arva, et lähen WEC autosse ja olen parim. See on teistsugune ning vajab harjumist. Esimene test annab mulle sellest aimu ja me arutame meeskonnaga, mis on minu ja meeskonna jaoks parim plaan."