TÄNA | FC Flora jätkab eurohooaega Belgradi suurklubi vastu

Euroopa Konverentsiliiga B-alagrupi esimeses kohtumises kaotas Flora kodus Belgia klubile Gent 0:1. Partizan alustas alagrupiturniiri võõrsil 2:0 võiduga Anorthosis Famagusta üle.

Partizani vastu ei kuulu Flora koosseisu Rauno Sappinen, keda vaevab õlavigastus.

Partizan on Serbia kõrgliigas olnud heas hoos. Kümne mänguga on saadud 28 punkti (üheksa võitu ja üks viik). Klubi on löönud 33 väravat ja endale lasknud lüüa vaid kolm.

Flora ja Partizani kohtumine algab Belgradis neljapäeval Eesti aja järgi kell 19.45.