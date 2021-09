Carrarese mäng lagunes pärast Tunjovi punast kaarti täielikult

Georgi Tunjovi koduklubi Carrarese kaotas Itaalia Serie C kuuendas voorus võõrsil Reggianale 0:3. Eesti poolkaitsja sai kaks kollast kaarti ja eemaldati mängust teise poolaja keskpaigas.

Algkoosseisu kuulunud Tunjov sai esimese kollase kaardi mõned minutid enne poolajavilet ja teise 64. minutil. Seejärel lagunes Carrarese mäng täielikult ja Reggiana lõi kolm vastuseta väravat, vahendab Soccernet.ee.

Kahe võidu ja ühe viigi kõrvale hooaja kolmanda kaotuse saanud Carrarese on seitsme punktiga 20 meeskonna konkurentsis 12. kohal. Reggiana on 14 punktiga Serie C liider.

