Kardispordi Eesti meistrivõistlused lõpetavad hooaja Aravatel

Hooaja viimase etapi eel on peamises fookuses võistlusklassis OK, OK-Junior ja Mini, kus kõigis on meistrivõistluste punktiseis äärmiselt tasavägine ning võimalus võita meistritiitel kümnel võidusõitjal.

Üle aastate on Eesti meistritiitli võitmisele taaskord lähedal soomlane. Varasemalt on seda ajaloos juhtunud vaid korra, kui 2018. a võitis KZ2-klassi meistritiitli soomlane Henri Kokko. Tänavu on see võimalus Iivari Tuomilehtol klassis OK-Junior.

KZ2-klassis on Markus Kajak (AIX Racing Team) endale üks etapp enne hooaja lõppu tiitli kindlustanud. Tänavu oma esimest hooaega kardispordi tippklassis sõitnud Kajak on jäänud teiseks vaid ühel korral, kui Langel sõidetud etapil võttis võidu tiimikaaslane Siim Leedmaa. Juba võidetud tiitli tõttu Kajakut sel korral Aravetel stardis ei näe, sest soov on tal keskenduda ka klassi OK meistritiitli võitmisele. Aravetel on aga jätkuvalt stardis Leedmaa, kelle selgeks eesmärgiks on hooaeg teise järjestikuse võiduga lõpetada. Ehkki Kajakut tal punktiarvestuses püüda ei õnnestu.

Klassis OK on punktiseis enne viimast etappi aga põnev. Kolme esimest on lahutamas vaid üks punkt ning parima lõpptulemuse saamiseks on olulised mõlemad eelsõidud kui finaal. Pärast viit sõidetud etappi juhib punktiarvestust Robin Särg (Gear Racing), talle järgnevad Markus Kajak ja Joosep Planken (TARK Racing). Kajak on klassi valitseva Eesti meistrina soodsaimas positsioonis, sest erinevalt teistest on tema hetke punktisumma lõplik ja mahaarvamisele siit miskit ei kuulu.

Klassis OK-Junior kuulub tiitel pärast Aravete võistlust samuti ühele neljast pretendendist. Punkte on hetkel kõige enam Mark Dubnitskil (DHR Estonia), talle järgneb Iivari Tuomilehto (JTL Racing), kes pärast 2018. a on alles teine soomlane, kes eestlasi koduses meistrisarjas tiitli nimel kimbutamas on. Jätkuvalt püsib konkurentsis ka pikalt edetabelit juhtinud Mia-Mariette Pankratov (AIX Racing Team), kelle kaotus Dubnitskile on juba 26 silma, kuid tema puhul kuulub üldarvestuses mahaarvamisele ka oluliselt vähemal määral punkte.

Klassis Mini on viimase kolme etapi võiduga initsiatiivi enda kätte haaranud Hugo Rajamets (Vihur Team), kelle edu jälitajate Andri Tšikini (DHR Estonia) ja Aleksander Uusneeme (AIX Racing Team) ees on vastavalt seitse ja 23 punkti.

Klassis Micro on meistritiitel otsustatud ning veel kroonimata meister Meryl Peldes (DHR Estonia) keskendub viimasel etapil juba klassi Mini võistluskardiga harjumisele.

Aravetel sõidetaval etapil tulevad rajale ka klassi Cadet võistlejad. Selles klassis meistrivõistluste punktidele ei sõideta.