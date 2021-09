Lilleõis jätkab Viimsiga ka kõrgliigas

201 cm pikkune ja 28-aastane suur äär tegi oma debüüdi esiliigas hooajal 2011/2012. Viimased kaks hooaega on Lilleõis kandnud Viimsi särki, aidates meeskonnal võita esiliiga. Eelmisel hooajal kogus Lilleõis 13,3 minutiga keskmiselt 4,0 punkti ja 4,1 lauapalli.

"Olles kaks aastat mänginud Viimsis tuli pakkumine minna meistriliigasse ja pikalt ei pidanud mõtlema," lausus mängija pressiteate vahendusel. "Ootan kõiki Hiiumaa fänne Viimsi saali ja meid toetama!"

"Hea meel, et Robert tahab mängida korvpalli ka kõrgeimal tasemel ning usun, et tal on selleks võimed olemas," kommenteeris treener Kristjan Evart.

"Tegemist on pika mehega, kellel on korralik käsi ja suudab võidelda lauapallide eest. Kindlasti on temast abi nii mängudes kui ka trennides."

Klubi tegevjuht ja partner Tanel Einaste: "Roberti jätkamine näitab organisatsiooni järjepidevust käsikäes mängija enda ambitsiooniga ennast kõrgemal tasemel proovile panna. Aga samas mängu nautida muude kohustuste kõrvalt."