Gareth Bale jääb kohtumisest Eestiga kõrvale

Bale on oma koduklubis Madridi Realis puudunud viielt mängult ja Walesi koondise peatreener Robert Page'i sõnul on trauma üsna tõsine.

"Reielihase vigastusi võib hinnata ühest neljani ja tema oma on peaaegu neli, nii et see üsna märkimisväärne rebend," kommenteeris Page.

"Algselt pidanuks taastumisperiood hõlmama ka novembrikuist kogunemist - see näitab trauma tõsidust. Aga õnneks paraneb ta oodatust kiiremini."

Bale mängis rahvuskoondises viimati 8. septembril kodus Eesti vastu. Ta tegi kaasa 90 minutit ja kohtumine lõppes 0:0 viigiga.

Küll aga on võrreldes septembrikuiste mängudega tagasi poolkaitsja Aaron Ramsey. 30-aastane Torino Juventuse mängija jäi siis lihasevigastuse tõttu eemale.

Wales on kogunud nelja mänguga seitse punkti ja asub E-grupis kolmandal kohal. Kuna Belgia on kindel liider, siis edasipääsemiseks tuleb jätta selja taha teist positsiooni hoidev Tšehhi (viiest mängust samuti seitse punkti).

Walesi koosseis: Wayne Hennessey, Daniel Ward, Adam Davies, Chris Gunter, Ben Davies, Connor Roberts, Chris Mepham, Joe Rodon, Tom Lockyer, Neco Williams, James Lawrence, Rhys Norrington-Davies, Aaron Ramsey, Joe Allen, Jonny Williams, Ethan Ampadu, Harry Wilson, David Brooks, Joe Morrell, Matthew Smith, Dylan Levitt, Daniel James, Kieffer Moore, Tyler Roberts, Brennan Johnson, Rubin Colwill, Mark Harris, Sorba Thomas.