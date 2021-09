Endine NBA staar nõuab vaktsineerimata mängijate eemaldamist meeskondadest

NBA ei nõua hetkel mängijatelt koroonavaktsiini, aga kohtunikud ning meeskonnaga lähedalt kokku puutuvad inimesed peavad siiski olema täielikult vaktsineeritud.

"NBA peaks nõudma, et kõik mängijad ja töötajad oleksid vaktsineeritud või nad meeskonnast eemaldama," ütles Abdul-Jabbar.

"Meeskonnas ei tohi kohta olla neile, kes on nõus riskima meeskonnakaaslaste, töötajate ja fännide tervisega. Nad ei ole võimelised olukorra tõsidust mõistma. Ma ei usu, et nad käituvad nagu head meeskonnakaaslased või kodanikud. See on sõda, milles me osaleme. Maskid ja vaktsiinid on meie relvad selle sõja võitmiseks," lisas Abdul-Jabbar.

Siiski saavad osades meeskondades kodumängudel mängida ainult täielikult vaktsineeritud sportlased, sest septembri alguses ellu viidud seadusemuudatused San Fransisco ja New Yorki osariikides tähendavad, et kõik üle 12-aastased inimesed peavad olema vaktsineeritud, et teatud üritustele ning toimumispaikadele pääseda. Nende paikade seas on välja toodud ka San Fransisco Chase Centeri (Golden State Warriors) areen ning Madison Square Garden (New York Knicks) ja Barclays Center (Brooklyn Nets) New Yorki osariigis. Nii ei pääse kodumängudel mängima San Fransisco osariigis toimetava Golden State Warriorsi ääremängija Andrew Wiggins, kes teatas, et ei ole ennast nõus vaktsineerima isegi siis, kui ei saa enam mängudel osaleda.