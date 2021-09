Federer: tennis vajab muutust

20-kordne suure slämmi turniirivõitja ja endine maailma esireket Roger Federer usub, et tennisemaailm peab rohkem vaeva nägema, et parandada suhteid mängijate ning meedia vahel.

"Mängijad, korraldajad ja ajakirjanikud peavad koos arutama, kuidas kõigile parem oleks," ütles Federer GQ-le antud intervjuus.

"Tennis vajab muutust või vähemalt arengut, et praegune olukord paraneks. See on kohutav, et ma pean ajakirjanike ees teatud viisil käituma isegi siis, kui ma tunnen end halvasti. Jah, me oleme sportlased, aga me oleme ka inimesed," sõnas Federer.

40-aastane Federer lisas, et tennisemaailm peab rohkem pingutama, et aidata noortel staaridel nagu Naomi Osaka ja Emma Raducanu negatiivsete kommentaaridega toime tulla.

Osaka teatas enne Prantsusmaa lahtiste algust, et ei osale slämmiturniiri presikonverentsil ja tõi põhjuseks enda vaimse heaolu. Raducanu sai kriitika osaliseks pärast seda, kui pidi Wimbledoni slämmiturniiri hingamisrasksute tõttu poolel jätma.

"Osaka ja Raducanu teekonnad maailma tippu on olnud hämmastavad, aga on valus vaadata, mis juhtub siis, kui neil ei lähe nii hästi. Me peame nooremat põlvkonda rohkem aitama ja juhendama. Ma ei kujuta ette, kuidas ma oleksin karjääri alguses sotsiaalmeediaga hakkama saanud. Iga kümne positiivse kommentaari kohta on alati ka üks negatiivne ja loomulikult keskendutakse just sellele," lisas Federer.