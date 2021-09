Maardu Linnameeskond alustab võimaliku kokkuleppemängu üle sisejuurdlust

Eesti jalgpalliliit (EJL) saatis 24. septembril välja pressiteate, milles andis teada, et algatas Maardu Linnameeskonna suhtes distsiplinaarasja seoses võimaliku mängutulemuse manipuleerimisega. Esmaspäeval teatas Maardu Linnameeskond, et on olukorra suhtes alustanud ka sisejuurdluse.