Endine Saksamaa tipprattur: olin peaaegu surnud

Ullrich rääkis esimest korda avalikult alates 2018. aastast, kui ta peaaegu kaotas aloholi ja narkootikumide sõltuvuse tõttu oma elu.

"Kolm aastat tagasi tundsin end väga halvasti. Mäletan, et sa külastasid mind ja ma olin õnnelik, aga tegelikult tundsin end nagu Marco Pantani. Ma olin peaaegu surnud," rääkis Ullrich endisele rivaalile Lance Armstrongile.

Marco Pantani oli Itaalia tipprattur, kes leiti 2004. aastal oma hotellitoast surnuna. Pantani suri kokaiini üledoosi tõttu.

"Minu probleem oli selles, et ma olin pikaks ajaks unustanud, mis mulle hea on: perekond, lapsed, armastus, rattasõit, sõbrad," rääkis Ullrich.

Samuti lisas Ullrich, et on oma sõltuvustest jagu saanud ning järgib nüüd tervislikku eluviisi. "Ma pole kolm aastat alkoholi joonud ega narkootikume teinud. Nüüd ma elan väga tervislikult. See on aidanud mul saada paremasse vormi ja tekitanud minus hea tunde," lisas ta.