Henry Räppo saavutas Euroopa meistrivõistlustel 28. koha

Valencias peeti selle aasta standarddistantsi Euroopa meistrivõistlused triatlonis. Sel korral oli eestlastest ainsana võistlustules Henry Räppo, kes sai eliidi arvestuses 28. koha. Räppo aeg oli 1:44.26.

"Tegemist oli minu esimese standarddistantsi Euroopa meistrivõistlustega. 28. koht on minu jaoks õnnestumine. Enne starti teadsin, et hilisest stardikellaajast hoolimata tuleb ilm äärmiselt palav ja niiske ning vedeliku tarbimine on oluline," kommenteeris võistluspäeva Henry Räppo.

"Jään võistlusega päris rahule, sest tase oli väga kõva. Stardis olid mitmed olümpiasportlased ja erinevaid tiitleid võitnud sportlased. Asetuse järgi olin 51., seega 28. koht on eneseületus," lisas Räppo.

Võistluse võitis prantslane Dorian Coninx, kes finišeeris ajaga 1:41.03. Teise koha sai hispaanlane Roberto Sanchez Mantecon ja kolmanda koha hispaanlane Antonio Serrat Seoane.

Naiste eliitklassi võistluse võitis šveitslanna Julie Derron. Tema võiduajaks oli 1:51.43.