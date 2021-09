Rauno Kais kahest MM-etapist aastas: ei ole võimatu

"Ei ole võimatu. Pigem peavad radade haldajad andma sisendi, et nad tahavad teha. Jumal tänatud, et Lange praegu sellega tegeleb. 2024 tahavad nad teha Rahvuste korvid ja quadid siin, kuna siis on Tartu Euroopa kultuuripealinn. Kindlasti annab see neile tegemiseks motivatsiooni," lausus Kais intervjuus Vikerraadio saatele "Spordipühapäev".

"See eeldab ka seda, et meil on omal sõitjad olemas. Kui olid Saku ja Jaanikese, siis oli see eelis, et meil oli nii palju sõitjaid. Mitte väga palju rohkem kui praegu - meil oli ju tipus vaid kaks tiimi. Aga ajad olid teised."

Kais toob välja, et erinevate sündmuste vahel on terav konkurents ja kõigile ei pruugi publiku jaguda. "Suvi on napp ja võistlusi on palju. Konkureerivaid võistlusi on palju ja samas on kõrval mingi simman," lausus ta. Endistel aegadel oli konkurents hõredam. "Olid vaid motospordiasjad. Alustades Kalevi suursõidust ja Vasalemma rallikrossist - siis ei olnud inimesel midagi muud teha. See oli ainuke asi."

"Huvitav oli jälgida eelmisel aastal, kui koroonapiirangutega ei saanud teha läbuseid asju nagu jaanipäev. Siis oligi motospordil tunduvalt rohkem pealtvaatajaid kui eelnevatel. Sel aastal on olnud gramm vähem kui eelmisel aastal. Sest üritused tehti lahti ja inimestel on võimalus käia ja olla. Aga tänan siinkohal motospordifänne, kes ikkagi külastavad ja tänu neile saame neid asju teha."

Kais tänab kõiki kaaselajaid ja entusiaste. "Jumal tänatud, et on papasid-mammasid, kes suudavad motospordipisikut noortesse süstida. Suur kummardus ka meie veteranidele. Nemad on ju ka ihu ja hingega. Tänagi Ivar Vaaderpassid ja kõik endised sõitjad on kõik kohal nagu prillikivid. Nemad omakorda tassivad oma lapsed kaasa ja nii see asi käib."