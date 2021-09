Heategevusliku rattamaratoni võitsid Kivistik ja Tito

Pikkade traditsioonidega võistlusel oli sel korral võimalik rada läbida ka elekriratastega, millele oli loodud eraldi võistlusklass. Üritus oli suunatud ka heategevusele, sest Sportland annetab iga osaleja eest Eestimaa Looduse fondi.

Osaleja sai rajal valida - kas valib lühema raja ja sponsor annetab tema eest 5€ või teeb ta oma raja 50 m pikemaks ning sponsor annetab 10€. Osalejate valikute tulemusel annetab sponsor Eestimaa Looduse Fondi 3405€.

45 km põhisõidu võitis meestest sellel aastal Gert Kivistik (Peloton) ajaga 1:26.08, kohe tema järel tulid Josten Vaidem (Fixus) ajaga 1:27.24 ja Margus Malva (CC Rota Mobilis), kellel jäi teise koha medalist puudu kõigest 50 sekundit.

Naistest tuli esimesele kohale Birgit Tito (Peloton) ajaga 1:46.17 ja teise koha sai Merilin Jürisaar (Team Nordic Jobs Worldwide) ajaga 1:47.27. Neile järgnes Mare Ulp (Swedbank spordiklubi) ajaga 1:51.46.

Elektrirataste klassis oli parim Ott Männik ajaga 1:21.08.

Kõik võistlejad olid ühel meelel, et rada oli küll küllaltki mägine, kuid sügisvärvides mets ja päikseline ilm lihtsustasid sõitmist.

Tänavu aasta osales Sportland Kõrvemaa Rattamaratonil kokku 436 inimest, kellest 84 olid noored, kes said end proovile panna Mesikäpa laste- ja noortesõitudel. Tegemist oli Kõrvemaa maastikurajaga, mis tähendas, et võistlejad said osaliselt sõita nii kõvakattega matkarajal, kruusateel kui ka laudteel.

"Täna oli mõnusalt kiire sõit! Sõitsin sama rattaga, mis Tartu Rattamaratonil ja panin oma ratta paremuse maksma. Mulle väga meeldivad Kõrvemaa kiired metsateed. Vorm on praegu hea!" lausus Gert Kivistik, kes osales Sportland Kõrvemaa Rattamaratonil esimest korda ja võimalusel osaleb ka järgmisel aastal.

Koos ülejäänud juhtgrupi sõitjatega (kokku seitse ratturit) otsustasid rajal läbida lisa 50 meetrit, et Sportland annetaks nende nimel Eestimaa Looduse Fondi 10€ väärtuses.

Mari Hütsi, rattamaratoni peakorraldaja sõnul on selle ürituse toimumise aeg ja koht sujunud ka algupärasega võrreldes plaanipäraselt. "On suur rõõm, et palju suuri ja väikseid spordisõpru leidis tee tänasel ilusal sügispäeval Kõrvemaale. Eriliselt äge, et saime ka looduse heaks üheskoos heateo teha. Kummardused kogu tiimile ja vabatahtlikele, kes seda üritust on meil aidanud vedada. Kõik sujus igas valdkonnas suurepäraselt!"