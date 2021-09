Valuga võidelnud Kevin Saar võitis Langel koduse EM-etapi

Külgvankrite MM-etapil said Kert Varik ja tema soomlasest korvimees Lari Kunnas kokkuvõttes neljanda koha. Sõidud andsid Varikule - Kunnasele vastavalt neljanda, viienda ja uuesti neljandana tulemuse.

Pühapäeval tegi Varik kaks väga head starti, kolmandas võistlussõidus õnnestus üsna pikalt hoida ka kolmandat kohta. Umbes poole võistluse peal läksid Julian Veldman ja Ondrej Cermak siiski mööda.

"Kokkuvõttes päris hea. Eks me oleks tahtnud poodiumile tõusta, aga rada oli muidugi ülikeeruline. Ma sellise raja peal väga sõita ei oska. Mööda ikkagi sõitsid maailma kõige kõvemad mehed. Nad on ikka kiired," tõdes Varik.

Mõlemad pühapäevased sõidud võitsid Langel Etienne Bax ja Nicolas Musset. Laupäevase sõidu kehv tulemus tähendas aga, et kokkuvõttes jäid nad Eestis kolmandaks. MM-etapi võitsid Marvin Vanluchene ja Robbie Bax. Hooaeg on andnud tunnistust sellest, et kõige kõrgemas mängus võitlevad neli-viis ekipaaži, nende seas ka Varik - Kunnas.

Terviseprobleemide kiuste Langel võistelnud Gert Gordejev ja Kaspars Stupelis said etapil kümnenda koha. Vaid paar kuud tagasi käis Gordejev käeluu murru tõttu operatsioonil.

"See nädal tegime väikse trenni ja otsustasime ikka tulla. Eks oligi näha, et esimeses sõidus jaksasime sõita. Teine sõit ka natuke veel jaksasime, aga kolmandas oli tegelikult juba selline paras ellujäämiskursus," sõnas Gordejev.

Palju rõõmu pakkus eestlastele quadide EM-etapp, sest kahe päeva kokkuvõttes oli parim Kevin Saar. Samas pidi Saar selleks korda saatma korraliku sportliku kangelasteoga. Laupäeval saadud vigastus tegi pühapäeval kõvasti valu.

"Olen suutnud siiamaani kuidagi vigastustest hoiduda. Just selle valu tõttu ei ole nii rasket sõitu kunagi olnud. Nüüd tuua võidupunktid, uskumatu," oli Saar õnnelik.

Külgkorvide MM-etapp toimub Langel järgmisel neljal aastal.