TÄNA OTSEBLOGI | Kontaveit mängib Ostrava finaalis maailma 12. reketiga

Kohtumine on kavas peaväljaku teise mänguna, mis algab eeldatavasti kell 15.30 Eesti aja järgi.

Enne mängu:

Kontaveit alistas Ostravas avaringis võitluslikus mängus 6:4, 6:4 rumeenlanna Sorana Cirstea (WTA 37.), teises ringis näitas eestlanna suurepärast mängu ja oli 6:3, 6:4 parem 9. asetatud hispaanlanna Paula Badosast (WTA 27.). Veerandfinaalis alistas eestlanna valitseva olümpiavõitja, šveitslanna Belinda Bencici (WTA 11.) 6:4, 6:3 ning poolfinaalis oli ta kindlalt 6:0, 6:4 parem kodupubliku ees mänginud Petra Kvitovast (WTA 10.).

Turniiril 4. asetatud Sakkari oli Ostravas avaringis vaba, teises ringis alistas ta 6:4, 6:2 lätlanna Jelena Ostapenko (WTA 29.), veerandfinaalis oli 7:5, 6:3 parem tšehhitarist Tereza Martincovast (WTA 61.) ja poolfinaalis sai 6:4, 7:5 jagu turniiril kõrgeimat paigutust omanud poolatarist Iga Swiatekist (WTA 6.).

25-aastane Kontaveit ja 26-aastane Sakkari on varem omavahel mänginud kümnel korral ja kreeklanna juhib mängudega 6:4. "Tuleb väga raske mäng, ta on olnud väga heas vormis," ütles Kontaveit finaali eel. "Tunneme üksteist väga hästi. On tore tema vastu mängida ja loodan, et tuleb hea kohtumine."

Viimati olid Kontaveit ja Sakkari vastamisi Tokyo olümpia avaringis, kus Kontaveit alustas väga hästi ja asus avasetti 5:2 juhtima, kuid siis sai kuumus eestlannast jagu ja ta võitles ülejäänud kohtumise säärekrampidega ning kaotas lõpuks 5:7, 2:6.

Sakkarile on see karjääri kolmas WTA turniiri finaal, seni on tal kirjas üks turniirivõit – 2019. aastal alistas ta Rabatis liivaväljakul finaalis kolmes setis Johanna Konta.

Kontaveit on enda viimasest 12 matšist võitnud 11, enne USA lahtisi teenis ta Clevelandis karjääri teise WTA turniirivõidu. Eestlannale on see karjääri kümnes WTA finaal, neist ühte, Austraalia lahtiste eel peetud Grampians Trophy finaali ajapuudusel ei mängitud. Ehk siis Kontaveidil on finaalidest seni kirjas kaks võitu ja kuus kaotust.

Kontaveidi ja Sakkari senisest kümnest mängust on vaid üks läinud otsustavasse setti ja see on ka seni ainus kord, kui nad on kohtunud turniiri hilisemas faasis kui teises ringis – selle sama Grampians Trophy poolfinaalis jäi Kontaveit võitluslikus mängus peale 2:6, 6:3, 11:9.