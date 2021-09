Hispaanias toimuval võistlusel hukkus 15-aastane mootorrattur

15-aastane Vinales kukkus esimese sõidu 11. ringil ning viidi kiirelt pärast õnnetust haiglasse. Paraku ei suutnud arstid noore mootorratturi elu päästa.

Pärast õnnetust tühistati Jerezi ringrajal toimuval võistlusel kõik teised laupäeval toimuma pidanud sõidud.

Jerezis võistleb ka Supersport klassi MM-etapil osalev Hannes Sommer.

We're devastated by the tragic loss of @DeanBerta21 following a crash in #WorldSSP300 Race 1 today



Sending all our love and strength to Maverick Viñales and Dean's entire family, his team and loved ones pic.twitter.com/MSQYdhLQt3