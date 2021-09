TÄNA OTSE | Nõmme Kalju võõrustab Paide Linnameeskonda

Premium liiga 25. vooru kohtumises lähevad pühapäeval vastamisi Nõmme Kalju ja Paide Linnameeskond. Kohtumisele on võimalik kaasa elada ETV 2 ja ETV spordiportaali vahendusel. Kohtumine algab kell 15.00, ülekanne algab kell 14.50 ning mängu kommenteerivad Alvar Tiisler ja Marko Pärnpuu.

Premium liiga 25. vooru kohtumises võõrustab tabelis neljandat kohta hoidev Nõmme Kalju kolmandal kohal olevat Paide Linnameeskonda.

Kalju ja Paide on sel hooajal juba kaks korda Premium liigas kohtunud. Aprillis toimunud esimese kohtumise võitis Paide Linnameeskond 2:1, tookord oli Paide kangelaseks Sergei Mošnikov, kelle teise poolaja lisaajal löödud väravast Paide kohtumise võitis.

Teine omavaheline kohtumine mängiti mais ning siis oli lõppskoor 0:0.

Premium liiga tabelis hoiab Paide 24 mängitud kohtumise järel kolmandat kohta. Paidel on 14 võitu, 7 viiki ja 3 kaotust. Nõmme Kalju on Premium liigas neljandal kohal, 24-st kohtumisest on võidetud 11, viigistatud 3 ja kaotatud 10.

