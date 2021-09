Müürsepp tõi esile väikelinna energiat: mängupäev on pidupäev

Tarvas on meeskond, kelle ridades lõpetas Martin Müürsepp üksteist aastat tagasi oma mängijakarjääri, kui aitas Tarval võita Eesti meistrivõistlustel ajaloolise hõbemedali. Nüüd saame näha, millist korvpallipalavikku Müürsepp tekitab Rakveres, juhendades Tarvast peatreenerina.

Missugust mängu see Rakvere Tarvas hakkab näitama? Pikkade aastate jooksul kõik teavad, et Tarvas on viskav meeskond. "No Tarvas on alati olnud üks hull meeskond. Ükskõik, kes Rakveres platsile läheb ja kui saal on täis, siis kellelgi pole nende vastu kerge," vastas Müürsepp. "Meil on heas vanuses poisid, et tahame kindlasti mängida agressiivselt nagu tänapäeva korvpall on ja eks süües kasvab isu."

Treenerikarjääri 2010. aastal kohe pärast Rakverega võidetud hõbedat alustanud Müürsepp ütleb, et võttis Tarva pakkumise - asuda sellest hooajast meeskonna peatreeneriks - vastu just väikelinnast saadava energia tõttu.

Mis silma põlema pani selle Rakvere pakkumise puhul? "Rohkem selline väikelinna energia. Kui seal on mängupäev, siis on linnas pidupäev. Seda tahakski näha. Me ju mängime rahvale."

Seitse aastat jutti Kalev/Cramos abitreenerina tegutsenud Müürsepp oli viimased hooajad Tallinna Kalev/TLÜ meeskonnas nii peatreeneri kui abitreeneri rollis ja sai näha nii häid kui halbu aegu.

"Kõik kogemused elus on kasulikud. Ka sellised, mis olid eelmisel aastal," lausus Müürsepp. "Et tulevikus paremini teha, tuleb neid vältida. Koosseise tuleb hoolikamalt valida. See grupp, kelle sa valid, treenib ja mängib ju koos aasta lõpuni. See on meeskonnamäng."

Kas tunned, et oled treenerina jõulisemaks ja sirgekäelisemaks muutunud? "Ma ei usu, aga kui keegi proovib, siis proovigu. Mul võib käia ka üleval klõps ära."

Tarvas jäi mullu Eesti meistrivõistlustel neljandaks ja Eesti- Läti liigas play-off'i ei pääsenud. Uue hooaja tiimis on Tarval neli võõrlegionäri ja kohalike meeste näol nii kogemust kui noorust.

Kui palju trenne Tarvas tegema hakkab ja mitu proffi käe all on? "Ma ei hakka täpseid numbreid välja tooma, aga meil on mehi, kes käivad tööl, kes õpivad, kes käib Tallinnas. On poole kohaga. Hommikused trennid ei ole täiskoosseisus, aga õhtuti saame tihtipeale täiskoosseisu kokku."

Pühapäeval püüab Tarvas kindlustada kohta Eesti Superkarika veerandfinaalis. Eesti - Läti liiga avab Müürsepa juhendamisel mängiv Tarvas 2. oktoobril mängides võõrsil Liepajaga.