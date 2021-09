Varik ja Kunnas olid avapäeval neljandad, Saar võitis

Tartumaal Langel toimuval külgkorvide motokrossi maailmameistrivõistluste etapil said Kert Varik ja tema korvimees Lari Kunnas laupäevases võistlussõidus neljanda koha. Quadide Euroopa meistrivõistluste etapi laupäevase sõidu võitis Kevin Saar.

Viimaste päevade vihm muutis Lange raja raskemaks ning möödasõitu sooritada oli võistlejatel sellevõrra keerulisem. Nädalavahetusele külgkorvide MM-sarja neljanda mehena vastu läinud Kert Varik sai koos soomlasest korvimehe Lari Kunnasega ka laupäevases võistlussõidust just neljanda koha. Start kõige paremini ei sujunud. See tähendas, et ettepoole tuli hakata rühkima teisest kümnest.

"No siin kuskil teises kurvis olid künkad tagurpidi," põhjendas Varik. "Panime sinna selga ja meile tuldi veel selga. Ega ma ei teagi, mitmendad me olime. Ma arvan, et 15. võib-olla. Lõpuks ikkagi neljas koht – päris hea."

Mõnda aega sõitis Varik neljases grupis, mida vedasid Gert Gordejev ja korvimees Kaspars Stupelis. Sõidu teises pooles raputasid aga Varik / Kunnas koduse konkurendi seisusekohaselt kannult ning jõudsid finišisse neljandana, pärast 46-aastast motokrossi legendi Daniel Willemseni. Sõidu võitsid MM-sarja liidrid Marvin Vanluchene ja Robbie Bax. Teise koha said Julian Veldman ja Ondrej Cermak. Gordejev / Stupelis lõpetasid sõidu kaheksandana. Varik ja Kunnas on MM-punktitabelis jätkuvalt neljandad.

"Sõidu lõpus võib-olla, kui kedagi enam ees ei olnud ja jälitasime juba viiendat ja neljandat, siis oli rütm hea," jätkas Varik. "Enne seda ikkagi oli teiste taga sõitmine liivas ja hood olid meie hoost natukene aeglasemad. Eks seal on päris keeruline taga sõita."

"Ega ma midagi siin lubama ei hakka, aga me tulime ikkagi päris kaugelt neile järgi. Kolmandale jõudsime ikka täitsa järgi. Ma ei tea, kus esimesed kaks olid – ma arvan, et nad olid pikalt eest ära, aga noh, me tulime ikka päris tagant ka."

Quadracerite EM-etapi avasõidus pani oma paremuse maksma Kevin Saar. Senise hooaja jooksul on kolmekordne Euroopa meister Saar võitnud kõik neli võistlussõitu. Siiski tuli esikoht läbi valu ja keeruliste hetkede. Norralane Christopher Tveraen pani eestlase korralikult surve alla.

"Juhtus tegelikult väike intsident. Norrakas hüppas mulle tagant selga. Hea, et ma üldse kuidagi lõpuni sain," ütles Saar. "Tõmbasin natukene hinge ja sain oma rütmi kuidagi tagasi ja eks norrakal natukene süümepiinad. Kahjuks sihuke intsident jah. Aga loodame, et kõik on hästi. Lähen nüüd igaks juhuks kontrolli ja vaatame üle."

Võistlus jätkub Langel pühapäeval. Nii quadidele kui külgkorvidele on kavas veel kaks sõitu.