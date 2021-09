Flora U21 kostitas esiliigas Welcot viie väravaga

Flora alustas Lilleküla harjutusväljakutel väravatega 16. minutil, kui Andreas Kiivit jala valgeks sai. Seitse minutit hiljem pikendas Taaniel Usta Flora edu, kuid Mark William Mugra tegi 34. minutil seisuks 2:1. Enne poolaja lõppu sai Kiivit hakkama kübaratrikiga, kui lõi 38. ja 41. minutil enda teise ja kolmanda värava ning Flora läks poolajale 4:1 eduseisul. Usta lõi 77. minutil veel klubi eest viienda ja Flora saavutas esiliigas 5:1 võidu.

Esiliigas on tabeliliider pärast 23 mängu Maardu Linnameeskond, kes on kogunud 54 punkti. Ühe vähema mänguga on JK Tallinna Kalev kogunud 53 punkti. Kolmandal kohal on 44 punktiga Paide Linnameeskond U21.

Esiliiga tabeliseis:

1. Maardu Linnameeskond (23 mängu) - 54 punkti

2. JK Tallinna Kalev (22 mängu) - 53 punkti

3. Paide Linnameeskond U21 (22 mängu) - 44 punkti

4. Tallinna FC Flora U21 (23 mängu) - 36 punkti

5. FC Nõmme United (19 mängu) - 27 punkti

6. Tallinna FCI Levadia U21 (23 mängu) - 26 punkti

7. FC Elva (22 mängu) - 25 punkti

8. Pärnu Jalgpalliklubi (22 mängu) - 21 punkti

9. Tartu JK Tammeka U21 (22 mängu) - 13 punkti

10. Tartu JK Welco (22 mängu) - 13 punkti