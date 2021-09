Sorga koduklubi võitis taaskord mängu lõpuminutitel

Sorga pääses ilma suuremate sündmusteta toimunud mängus väljakule teise poolaja alguses, kuid kumbki meeskond ei suutnud paremust maksma panna. Mängu ainus värav sündis 90. minutil, kui vahetusest sekkunud Wassim Essanoussi Venlo ette viis ning klubile 1:0 võidu kindlustas.

Venlo kaotas enda viimase kohtumise FC Volendami vastu, aga pälvis 10. septembril samuti mängu viimastel minutitel võidu, kui tuli 87. minutil välja 0:1 kaotusseisust, et mäng lõpuks võita.

Venlo on alustanud hooaega nelja võidu, ühe viigi ning kolme kaotusega. Klubi on kaheksa mänguga kogunud 13 punkti ja on liigatabelis üheksandal kohal. Excelsior ja Den Haag on 16 punktiga liigatabeli tipus ja Hollandi kõrgliigakohal, esimesed kaheksa tiimi pääsevad hooaja lõpus turniirile, et selgitada välja, kes ühineb järgmisest hooajast Eredivisiega.