TÄNA OTSE | Levadia jahib Legioni vastu 12. järjestikust võitu

Levadia on 23 mänguga teeninud liigatabelisse 61 punkti ning ei ole võidukas olnud vaid kolmes mängus. Et leida meeskonna viimast kaotust koduses Premium liigas, peab minema tagasi maikuusse, kui Levadia jäi kodus FC Florale 2:4 alla. Pärast seda on meeskond liigas võitnud kümme järjestikust kohtumist.

Levadia peatreener Vladimir Vassiljev ütles enne mängu Legioniga, et Kadrioru kodumeeskond pakub neile hea väljakutse. "Vastaste ridades leidub palju tugevaid mängijaid, kelle individuaalsed oskused on väga kõrgel tasemel nagu kõikidel Eesti tippmeeskondadel. Legion suudab alati vastaseid üllatada, luues nii standardolukordades kui mängus ootamatuid situatsioone, muutes oma taktikat ja formatsioone. Valmistume mänguks väga tõsiselt," ütles Vassiljev.

Treener lisas, et meeskond on võiduka seeria tõttu kindel, eriti just seetõttu, et kaitse on lubanud viimases kuues liigamängus vaid kolm väravat. "See muudab meie meeskonda veelgi tugevamaks. Läheme laupäevast mängu võitma - hooaja lõpp läheneb ja iga eelseisev kohtumine on meie jaoks nagu finaal," lisas Vassiljev.

Legion on liigas 24 mängust kogunud 34 punkti ning asub selle tulemusega kuuendal kohal. Meeskond taastus kahest järjestikusest kaotusest (1:2 Paide vastu ja 1:5 Flora vastu) võitudega Tammeka ning Tuleviku üle ja proovib liigaliidrit üllatada.

Levadia ning Legioni viimases kahes omavahelises kohtumises on kokku löödud 12 väravat. Mõlemas mängus on minimaalse eduga võidupunktid teeninud Levadia.