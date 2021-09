Eesti Jalgpalli Liit uurib Eesti Esiliigas mängutulemuse manipuleerimist

Distsiplinaarasja käigus uuritakse Maardu Linnameeskonna tegevust. EJL teavitas distsiplinaarasja algatamisest Maardu Linnameeskonda nii suuliselt kui ka kirjalikult.

EJL tuletab meelde, et kõigil mängijatel, treeneritel ja ametiisikutel on kohustus hoiduda igasugusest käitumisest, mis kahjustab või võib kahjustada võistluste aususe põhimõtet.

Samuti on kõigil asjaosalistel kohustus teha EJLiga täielikku koostööd, et võidelda selliste tegude vastu ning teavitada EJLi vabatahtlikult ja viivitamatult mistahes informatsioonist seoses mängutulemuse mõjutamisega.

EJLi distsiplinaarjuhtumite e-posti aadress on fp@jalgpall.ee.

EJL on varasemalt korraldanud iseseisvalt ning koostöös politsei, prokuratuuri, UEFA, FIFA, teiste riikide jalgpalliliitude ja Sportradariga suuremahulisi kihlveopettuste uurimisi, mille tulemusel on määratud mitmeid pikaajalisi ülemaailmseid jalgpallis tegutsemise keelde. EJLis tegutseb kihvleopettuste uurimise erikomisjon.

Esiliigas hoiab Maardu Linnameeskond hetkel esimest kohta. 23-st kohtumisest on Maardu võitnud 17, viigistanud 3 ja kaotanud 3. Kokku on Maardu kogunud 54 punkti.

JK Tallinna Kalev on Esiliigas teisel kohal, 22 kohtumisega on Kalevil 16 võitu, 5 viiki ja 1 kaotus. Kalevil on 53 punkti, ent Maardust üks mäng vähem mängitud.