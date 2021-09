Nibali taasliitus Astanaga

Astana teatas 36-aastase Nibali liitumisest neljapäeval, aga ei täpsustatud, kui kauaks itaallane lepingu sõlmis.

"Mul on väga hea meel naasta Astanasse, sest minu jaoks on see tiim tõeline perekond. Nad on mulle nii palju andnud ja nendega koos olen ma saavutanud oma parimad tulemused. Ma tean juhtkonda ja töötajaid, ma naasen tiimi, mida ma väga hästi tunnen," ütles Nibali.

Nibalit seovad Astanaga head mälestused, sest ta võitis tiimi koosseisus kahel korral Giro d'Italia ja korra Tour de France'i.

2017. aastal liitus Nibali praeguse Bahrain Victorious meeskonnaga ning 2020. aastal sõlmis ta lepingu Trek-Segafredoga, aga ei suutnud enam korrata Astanas saavutatud vormi.

Tänavuse hooaja lõpus lahkusid Astanast Merhawi Kudos ja Aleksandr Vlasov.