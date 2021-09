Lukaku kahtleb mängueelse põlvitamise mõjus

Inglismaa jalgpalliklubi Chelsea ründaja Romelu Lukaku seadis kahtluse alla mängueelse põlvitamise mõju rassismivastases võitluses ning lisas, et diskrimineerimise vastu saaks paremini võidelda.

Lukaku meeskonnakaaslane Marcos Alonso teatas sel nädalal, et lõpetab põlvitamise, sest see on oma tugevuse kaotanud.

"Ma arvan, et me saame teha midagi mõjuvamat. Jah, me põlvitame ning kõik plaksutavad, aga ikka saab keegi pärast mängu rassistlikke solvanguid," ütles Lukaku.

Belgia jalgpallikoondis kutsus sotsiaalmeediaettevõtteid üles konsulteerima Premier League'i mängijatega, et leida viise rassistlike solvangute piiramiseks sotsiaalmeedias.

"Iga meeskonna kaptenid ja neli või viis mängijat peaksid arutama, kuidas me saaksime rassismi vastu olla nii naiste kui ka meeste mängus," lisas Lukaku.

Chelsea võõrustab Inglismaa jalgpalli kõrgliigas laupäeval Manchester Cityt.