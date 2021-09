Järjekordne Itaalia jalgpalliklubi läks müügiks ameeriklastele

Genoast sai kuues klubi Itaalia kõrgliigas, mis on nüüd USA omanike käes. Varasemalt on sama teed läinud AC Milan, Fiorentina, Spezia, AS Roma ja Venezia.

Kahekümnest Itaalia kõrgliiga klubist kaheksa on välisomanike valdusest, sest lisaks mainitutele kuulub Milano Inter hiinlastele ja Bologna kanadalasele Joey Saputole.

Genoa senine omanik Enrico Preziosi ostis klubi 2003. aastal, kui mängiti tugevuselt teises liigas. 2007. aastal kerkis meeskond Serie A-sse.

Viimastel aastatel polnud meeskonnal majanduslikult hästi läinud ja olukorda süvendas koroonakriis. Preziosi üritas klubi juba varasemalt müüa, aga õnnestus see alles nüüd.

Uudisteagentuuri Reutersi andmetel oli Genoa väärtuseks 150 miljonit eurot, mille sisse arvestati ka võlad. Näiteks 2020. aastal lõpetas klubi 33 miljoni euro suuruse kahjumiga.

1893. aastal asutatud Genoa Cricket and Football Clubi näol on tegemist Itaalia vanima jalgpalliklubiga, mis tulnud üheksa korda riigi meistriks, aga viimati pea sada aastat tagasi (1924).