Eesti klubisid ootab ees pikk nädalavahetus käsipalli Balti liigas

Kõige raskema retke võtavad ette Viljandi ja Tapa, kel tuleb võõrsil vastamisi minna Läti meistri Dobele ZRHK Tenaxi ja Balti liiga valitseva tšempioni Klaipeda HC Dragunasega. Liigas debüteerinud Tapa mullu lätlastega kohtuda ei jõudnudki, Dragunasele jäädi mõlemas kohtumises suurelt alla.

"Ühest küljest tuleb kindlasti raske reis, sest vastas on naaberriikide tippsatsid. Teisest küljest on see jällegi meie meeskonnale heaks lakmustestiks – kui teha tugevate tiimide vastu hea esitus, on palju kindlam minna hiljem omasuguste vastastega mängima," kommenteeris eesolevaid kohtumisi Tapa peatreener Elmu Koppelmann.

Viljandi HC suutis mullu Tenaxi kodusaalis alistada ning aprillis tehti Dragunasega viik. Viljandi on hooaega alustanud edukalt, võit on saadud nii Balti liigas kui ka Eesti meistrivõistluste avamängus.

Raasiku/Mistra võtab mõõtu Läti klubidega HK Ogre ja Ludza SK Latgolsiga. Mõlemad Läti klubid kaotasid kolm nädalat tagasi mõlemad võõrsil peetud kohtumised Granitas-Karysi ja Varsa-Stronglasasi vastu.

Viimatimainitud kaks Leedu klubi külastavad nädalavahetusel Põlvat ja Kehrat. Laupäevane Serviti – Granitas vastasseis on põnev sellepoolest, et vastavalt kolme ja nelja nädala pärast seisab põlvalastel esmalt võõrsil ja siis kodus ees eurosarjamäng sama vastasega.

Eelmisel hooajal oli Serviti Kaunase ja Alytuse klubidest üle kõigis omavahelistes mängudes, kusjuures Varsa-Stronglasas alistati ka Balti liiga finaalturniiri pronksimängus Klaipedas tulemusega 26:24.

Eesti klubide mängud sel nädalavahetusel Balti liigas:

25.09 kohtumised

14:00 Klaipeda HC Dragunas – Viljandi HC (Klaipedas)

14:00 Ludza SK Latgols – Raasiku/Mistra (Ludzas)

14:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Alytuse Varsa-Stronglasas (Kehras)

17:00 Dobele ZRHK Tenax – SK Tapa (Dobeles)

18:00 Põlva Serviti – Kaunase Granitas-Karys (Põlvas)

26.09 kohtumised

13:00 HK Ogre – Raasiku/Mistra (Ogres)

14:00 Dobele ZRHK Tenax – Viljandi HC (Dobeles)

14:00 Klaipeda HC Dragunas – SK Tapa (Klaipedas)

14:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Kaunase Granitas-Karys (Kehras)

16:00 Põlva Serviti – Alytuse Varsa-Stronglasas (Põlvas)