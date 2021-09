Andy Murray jõudis Moselle Open'i veerandfinaali

Prantsusmaal, Metzis toimuval ATP turniiril Moselle Open jõudis veerandfinaali Andy Murray, kes alistas kaheksandikfinaalis Kanada esindaja Vasek Pospisili tulemusega 6:3, 6:3. Ühtlasi on see esimene kord alates 2019. aastast, kui Murray on ATP turniiril jõudnud veerandfinaali.

Pikalt vigastustega kimpus olnud Murray on esimest korda alates suvel toimunud Wimbeldoni suureslämmi turniiri suutnud võita mitu järjestikkust kohtumist. Wimbeldonis langes Murray kolmandas ringis.

Murray järgmine vastane selgub neljapäeval, kui omavahel lähevad vastamisi turniiri kõige kõrgema asetusega Hubert Hurkacz ja kodupubliku eest võistlev Lucas Pouille.