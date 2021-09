Kapten napist kaotusest: kiire värav ei vähendanud meie motivatsiooni

Eesti koondis jäi avaminutist peale waleslannade tugeva surve alla, mis ka juba viiendaks minutiks päädis väravaga.

"Eks see algus oli natuke rabe," tunnistas koondise kapten Kethy Õunpuu matši järel. "Võib-olla me ei saanud mängijaid nii hästi ära jagatud, natuke oli kaos. Kahju, et see värav nii ruttu tuli, aga see ei võtnud meil motivatsiooni maha."

Nii mõnegi Euroopa tippmängijaga Eestit külastanud Wales surus nagu oskas ja sooritas rohkelt pealelööke, lisaks teeniti mängus kakskümmend nurgalööki, peale ühe pealelöögi Eesti midagi ohtlikku korda saata ei suutnud. Nii lepiti üheväravalise kaotusseisuga, mille üle keegi küll rõõmu ei tundnud, kuid mis andis siiski põhjust kaitsetööga rahuloluks.

"Kui lõpuks 0:1 jääb, siis võib öelda, et tulemus 0:0 oleks olnud rahuldavam. Muidugi terve võistkond tegi kõik mis võimalik ja kõik olid väga tublid, me teadsime, et number üks on kaitse," sõnas Õunpuu.

"Kui me laseme esimese värava nelja minuti järel ja veel standardolukorrast ning need on need asjad, millega me oleme väga palju tööd teinud, siis kindlasti mängijad on pettunud ja treener on pettunud. Aga vaadates, kuidas see kaitsetöö üldiselt töötas, siis ma tunnen väga väga väga suurt au ja rahulolu, kuidas mängijad on töötanud," kinnitas koondise peatreener Jarmo Matikainen.

Järgmised kaks valikmängu Prantsusmaa ja Walesiga peab Eesti oktoobris võõrsil.